В Волгоградской области 40 детей-сирот оставили без стипендий по вине бухгалтерии

Общество 07.12.2018 15:29
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07.12.2018 15:29
Прокуроры добились погашения задолженности по стипендиям перед 40 детьми-сиротами в Ленинском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения соблюдения требований законодательства о защите прав детей-сирот были выявлены в ходе надзорной проверки.
Было установлено, что в сентябре 2018 года в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Профессиональное училище № 47" не осуществлялись выплаты социальной стипендии 40 обучающимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Причиной указанной ситуации явилось нарушение бухгалтерией образовательного учреждения сроков формирования заявки для оплаты стипендии сиротам.
В отношении директора образовательного учреждения было возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст.5.57 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 31 должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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