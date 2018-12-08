Движение на водоемах Волгоградской области остановилось до весны

Общество 08.12.2018 09:02
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08.12.2018 09:02
Навигация завершилась с сегодняшнего дня, 8 декабря, на всех водоемах Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, движение судов остановлено до 2 апреля 2019 года на основании распоряжения Федерального агентства морского и речного транспорта.
Переправа на остров Сарпинский теперь будет осуществляться только на специальных судах на воздушной подушке и аэросанях-амфибиях.
Напомним, что на внутренних водных путях Донского бассейна навигация завершилась еще 25 ноября на Волгоградском гидроузле и 28 ноября на Волго-Донском судоходном канале. С 8 декабря прекращается движение на Волге в акватории Волгограда.
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