Экономика

ВТБ предоставил льготное финансирование ГК «Агат»

Экономика 08.12.2018 09:51
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08.12.2018 09:51


ВТБ установил кредитный лимит в размере 500 млн рублей сроком на один год ГК «Агат» - крупному холдингу, занимающемуся производством и переработкой сельхозпродукции в СКФО.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в пределах лимита банк заключил с группой компаний кредитные соглашения по действующим льготным программам господдержки на общую сумму 325 млн рублей. Из них 100 млн рублей предоставляются по программе Министерства экономического развития РФ, 50 млн рублей – по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП на закупку cельскохозяйственной продукции для ее последующей переработки. Кроме того, по программе Министерства сельского хозяйства РФ выделено 175 млн рублей на проведение сезонных полевых работ и приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко подчеркнул: «ВТБ обладает богатым опытом эффективного использования всего набора инструментов государственной поддержки в сфере кредитования. Реализованная сделка — это пример гармоничного использования предприятием различных действующих программ, что, безусловно, позволяет компании привлекать кредитные ресурсы на самых выгодных условиях».
Справка. Группа компаний КФХ «АГАТ» создана в 1997 году. Основной деятельностью предприятий, входящих в группу, является выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур и их дальнейшая переработка. Поставляет свою продукцию в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Самару, Рязянь, Волгоград, Пензу, Чебоксары, Нижний Новгород и другие.

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