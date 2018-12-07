Расследования

В Волгограде огласили новый приговор лже-писателю по делу о хищении ветеранских наград

Расследования 07.12.2018 14:52
4056 7
07.12.2018 14:52


Новый приговор сегодня выслушал в Волгоградском облсуде Юрий Сидорин, который ранее был осужден к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за хищение у ветеранов ценных вещей и наград. Как сообщает ИА "Высота 102", Сидорин, который любил представляться пожилым людям писателем или журналистом, осужден к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такой срок просила сторона гособвинения.  
Напомним, что в феврале 2017 он уже был осужден за кражу. Приговор — год условно. Представившись писателем, он украл более 20 нагрудных значков и фарфоровые статуэтки. А в марте того же 2017-го года совершил еще одну кражу. Проник в сельскую школу и вынес ноутбук. Отделался за это лишь штрафом в 5000 рублей. В сентябре 2018 года районный суд приговорил Сидорина к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Следствием и судом установлено, что представляясь писателем, якобы работающим над книгой о ветеранах Великой Отечественной войны и выдающихся личностях г. Волгограда, под предлогом необходимости изготовления копий получал от ветеранов различные награды и ценные антикварные предметы, которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению. Таким способом у разных потерпевших им были похищены нагрудный знак "Отличный пулеметчик", медаль "За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года", юбилейная медаль им. маршала Жукова, фарфоровые статуэтки и иное имущество. Кроме того, он обманным путем приобрел и впоследствии сбыл нагрудный знак "Заслуженный строитель РСФСР", являющийся государственной наградой. Этот приговор Сидорин обжаловал, однако рассмотрение апелляционной жалобы все время откладывалось, так как Сидорин пропускал заседания.
За это время вскрылись новые эпизоды его бурной деятельности. В полицию обратились еще два пенсионера о пропаже антикварных вещей - статуэтки "Родина - мать", алюминиевой пепельницы и фигурки коня. Их пропажу пожилые люди обнаружили после визита некого журналиста, который якобы пишет книгу о ветеранах Великой Отечественной войны и выдающихся личностях Волгограда.
В конце ноября суд принял решение изменить меру пресечения Сидорину с подписки о невыезде на заключение под стражу. 
Повтор спецрепортажа "Высоты 102" от 18.11.2018 г.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Экс-депутата гордумы Волгограда Федора Литвиненко выпустили из СИЗО
23.11.2018 14:38
12201 20
В Волгограде арестовали учредителя скандально известной управляющей компании
14.11.2018 15:50
13218 7
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области огласили приговор Ренату Булатову
15.11.2018 14:38
11864 53
Расследования
07.12.2018 12:03
Расследования 07.12.2018 12:03
1395 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 17:01
Расследования 06.12.2018 17:01
2311 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 15:36
Расследования 06.12.2018 15:36
6757 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 10:29
Расследования 06.12.2018 10:29
13431 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.12.2018 16:55
Расследования 05.12.2018 16:55
5196 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.12.2018 15:22
Расследования 05.12.2018 15:22
1349 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 18:11
Расследования 04.12.2018 18:11
6383 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 15:40
Расследования 04.12.2018 15:40
2829 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 10:00
Расследования 04.12.2018 10:00
3107 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2018 16:06
Расследования 03.12.2018 16:06
6239 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2018 09:59
Расследования 03.12.2018 09:59
2058 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 16:51
Расследования 30.11.2018 16:51
5170 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 12:34
Расследования 30.11.2018 12:34
3677 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 10:04
Расследования 30.11.2018 10:04
3187 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.11.2018 17:23
Расследования 29.11.2018 17:23
2056 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:06
Уровень доверия жителей Волгоградской области к партии власти померяют «линейкой»Смотреть фотографии
17:55
В центре Волгограда водитель сбил пьяную женщину и скрылсяСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде коммунальщики машут лопатами в борьбе с гололедомСмотреть фотографии
17:28
Школьный вопрос: в Волжском назвали «политизированной» ситуацию вокруг директоров и учителейСмотреть фотографии
16:53
Бывший чиновник мэрии возглавил госжилинспекцию Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградском реготделении партии власти начнут тщательно следить за «облико морале» единороссовСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде арестовали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе Смотреть фотографииCмотреть видео
15:29
В Волгоградской области 40 детей-сирот оставили без стипендий по вине бухгалтерииСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде огласили новый приговор лже-писателю по делу о хищении ветеранских наградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Прокурор потребовал для волгоградского лже-писателя три года тюрьмыСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области аптеки оптимизируются и закрываютсяСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области двое подростков за ночь обокрали три магазинаСмотреть фотографии
12:05
Волгоградец Даниил Кузьмин сфотографировался с президентом России Смотреть фотографии
12:03
В Волгограде риэлтора и «пьющих соседей» осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
11:49
Саперы обезвредили под Волгоградом 48 снарядов времен войныСмотреть фотографии
11:38
Новое решение «МегаФона» повысит эффективность подбора персоналаСмотреть фотографии
11:18
СМИ вспомнили лишенных неприкосновенности депутатов от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:11
Силовики проводят антитеррористические учения в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде задержан водитель "Мерседеса", сбивший на "зебре" школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
Делегаты съезда «Единой России» от Волгоградской области начинают работу в МосквеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде иномарка снесла столб и перевернулась, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:28
Президент назначил в Волгоградской области новых судейСмотреть фотографии
10:01
УФАС Волгоградской области рассекретит «самодеятельность» коммунальщиковСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде белый "Мерседес" сбил школьника и скрылся с места ДТП Смотреть фотографииCмотреть видео
20:53
Снегопад в Волгограде обеспечил бессонную ночь дорожникамСмотреть фотографии
20:18
Умер Почетный гражданин Волгограда Владимир АтоповСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде УФАС просит «ЕР» повлиять на депутатов с «пониженной социальной ответственностью» Cмотреть видео
18:19
Вот она какая: школьница из Волгоградской области покорила культурную столицу России картиной о родном краеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
Дома культурного наследия в Волгограде рушатся на глазах жильцов и властиСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области мамашу приговорили за убийство трехлетнего сына к 8 годам колонииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 