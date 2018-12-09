Общество

«Выслать на север выращивать пингвинов»: Волгоградцы назвали виновников своей бедности

Общество 09.12.2018 18:52
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09.12.2018 18:52

Борьба с бедностью сегодня объявлена приоритетной задачей государства. То, что раньше стыдливо замалчивалось, сегодня все-таки стало очевидной явью. Можно ли победить бедность в нашей стране, считают ли себя волгоградцы бедными людьми, кто в этом, по их мнению, виноват и какие рецепты борьбы с этим явлением предлагают волгоградские экономисты? Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102». 


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