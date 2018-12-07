В Волгоградской области двое подростков за ночь обокрали три магазина





Двое подростков 15 и 18 лет задержаны по подозрению в совершении серии краж из магазинов в Октябрьском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, о совершенных преступлениях в полицию заявили владельцы магазинов. Индивидуальные предприниматели рассказали, что ночью из принадлежащих им торговых точек были совершены кражи денег и сигарет. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

По подозрению в свершении краж были задержаны двое местных жителей. Молодые люди сознались в содеянном, похищенное у них было изъято. Они также рассказали, что в конце ноября текущего года совершили две кражи из аптек на сумму свыше 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.



