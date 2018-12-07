Расследования

В Волгограде риэлтора и «пьющих соседей» осудили за мошенничество

Расследования 07.12.2018 12:03
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07.12.2018 12:03


Ближайшие годы в тюрьме проведет волгоградский риэлтор Светлана Луночкина и ее знакомые Андрей Сиволобов и Денис Макаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной прокуратуре, осудили экс-риэлтора и ее друзей за мошенничество в сфере недвижимости.
В конце 2014-года Луночкина, зная что собственник продает часть своей квартиры в Дзержинском районе, подселила ко второму владельцу Сиволобова и Макарова. Мужчины с владельцем квартиры сдружились с помощью алкоголя. Выпивали не раз и в результате мужчина переписал свою долю на подставное лицо.
А уже в 2015 году предприимчивая Светлана Луночкина при помощи Сиволобова и Макарова пыталась выселить своего соседа. Имея долю в квартире, мошенница заселила шумных и пьющих друзей на свою жилплощадь. С мая 2015 года Сиволобов и Луночкин за денежное вознаграждение всячески мешали жить и даже угрожали второму собственнику жилья и его семье. Пришлось даже в полицию обращаться.
Вину в инкриминируемых деяниях осужденные не признали. Подали на апелляцию, но суд решение не изменил. Светлана Сиволобова проведет в тюрьме 6,5 лет. Ее друзья также получили реальные сроки: Андрей Сиволобов — 6 лет, а Денис Макаров-  5 лет 11 месяцев тюрьмы.

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