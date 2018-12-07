Общество

Силовики проводят антитеррористические учения в Камышине Волгоградской области

Общество 07.12.2018 11:11
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07.12.2018 11:11


Командно-штабные учения по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей сегодня проходят в Камышине. Как сообщили ИА "Высота 102" в Оперативном штабе Волгоградской области, они проводятся в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2018 год, утвержденным Председателем НАК.
Жителей Волгоградской области просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам.

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