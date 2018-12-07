Политика

Делегаты съезда «Единой России» от Волгоградской области начинают работу в Москве

Политика 07.12.2018 10:48
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07.12.2018 10:48


XVIII съезд «Единой России», на который съехались 3500 делегатов и гостей со всей стр, помимо 10 делегатов ,примут участие: члены Совета Федерации РФ Татьяна Лебедева и Елена Попова, депутаты Государственной думы Евгений Москвичев, Ирина Гусева, Александр Носов, Татьяна Цыбизова и Нина Черняева, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Владлен Колесников, председатель областного заксобрания Николай Семисотов, заместитель губернатора Волгоградской области Александр Блошкин, глава Волгограда Виталий Лихачев, депутаты Волгоградской областной думы Сергей Булгаков, Руслан Шарифов, депутаты гордумы Волгограда Алексей Волоцков, Геннадий Кузнецов, председатель региональной контрольной комиссии Виктор Подлесных, руководитель регионального исполкома «Единой России» Мария Киселева, президент регионального фонда поддержки партии Алексей Зверев, руководитель регионального штаба МГЕР Василий Селезнев, а также представители регионального исполкома «Единой России» и СМИ.
В первый день съезда будет организована работа трех дискуссионных площадок – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых будут подведены итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018». Ожидается, что сегодня на площадке «Обновление» состоится одна из самых интересных дискуссий и одним из выступающих будет Сергей Горняков - секретарь Волгоградского реготделения «ЕР». Площадка «Обновление» будет посвящена ценностным ориентирам партии. Участники обсудят этические нормы для членов «Единой России» и представят свои предложения по повышению эффективности работы партийных отделений и депутатов в межвыборный период. Также речь пойдет о партийном строительстве и качестве внутрипартийных коммуникаций.
Завтра - во второй и заключительный день работы съезда депутат ГД от Волгоградской области примет участие в модерации площадки «Развитие сельских территорий». На этой площадке речь пойдет о создании достойных условий жизни на селе, поддержке фермерства, развитии сельскохозяйственной кооперации, а также о подготовке современных кадров для агропромышленного комплекса.

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