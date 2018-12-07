В Волгограде иномарка снесла столб и перевернулась, есть пострадавшие



Автомобиль «Рено Логан» снес столб и перевернулся в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель машины не справился с управлением.

Водитель и пассажирка доставлены в больницы с серьезными травмами. Мужчину увезли в медицинское учреждение с переломом основания черепа, а женщина сломала грудную клетку.



