



В Ворошиловском районе Волгограда иномарка сбила мальчика 2005-го года рождения около школы № 130. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе на улице Рабоче-Крестьянская. Предположительно, виновник аварии ехал на белом автомобиле «Мерседес» и скрылся с места дтп.

Также известно, что ребенок перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора без сопровождения взрослых. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Сотрудники полиции просят всех, кто увидит белый "Мерседес" в кузове W-124 со следами ДТП обратиться в органы внутренних дел.









