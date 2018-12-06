Общество

Снегопад в Волгограде обеспечил бессонную ночь дорожникам

Общество 06.12.2018 20:53
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06.12.2018 20:53


Дорожно-коммунальные службы начали антигололедную обработку улиц Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, на дороги областного центра вышло порядка 65 единиц специализированной техники для обработки проезжей части дорог и пешеходных тротуаров противогололедными реагентами. Среди них – до 40 комбинированных дорожных машин, а также трактора-щетки, погрузчики и другая техника.
В первую очередь спецтехника обрабатывает центральные городские магистрали и основные внутрирайонные улицы для обеспечения безопасного движения городского транспорта. Кроме того, на маршрутах движения общественного транспорта  песко-соляной смесью отсыпаются остановочные площадки. Техника продолжит работать всю ночь, в случае необходимости будет проводиться повторная обработка проезжей части и тротуаров. В случае продолжения осадков  дорожно-коммунальные службы Волгограда готовы увеличить группировку спецтехники за счет дежурных машин и подготовленного резерва.

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