Снегопад в Волгограде обеспечил бессонную ночь дорожникам





Дорожно-коммунальные службы начали антигололедную обработку улиц Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, на дороги областного центра вышло порядка 65 единиц специализированной техники для обработки проезжей части дорог и пешеходных тротуаров противогололедными реагентами. Среди них – до 40 комбинированных дорожных машин, а также трактора-щетки, погрузчики и другая техника.

В первую очередь спецтехника обрабатывает центральные городские магистрали и основные внутрирайонные улицы для обеспечения безопасного движения городского транспорта. Кроме того, на маршрутах движения общественного транспорта песко-соляной смесью отсыпаются остановочные площадки. Техника продолжит работать всю ночь, в случае необходимости будет проводиться повторная обработка проезжей части и тротуаров. В случае продолжения осадков дорожно-коммунальные службы Волгограда готовы увеличить группировку спецтехники за счет дежурных машин и подготовленного резерва.



