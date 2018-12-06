Аналитика

В Волгограде УФАС просит «ЕР» повлиять на депутатов с «пониженной социальной ответственностью»

Аналитика 06.12.2018 20:12
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06.12.2018 20:12

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: УФАС взывает к местным «единороссам» в вопросе подозрительной ситуации с похоронами в Волгограде, православные верующие в восторге от строительства храма Александра Невского, селяне Волгоградской области держатся из всех сил и другие темы дня.


Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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