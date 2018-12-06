Вот она какая: школьница из Волгоградской области покорила культурную столицу России картиной о родном крае
Общество 06.12.2018 18:19
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06.12.2018 18:19
Пятиклассница из Волгоградской области стала победительницей всероссийского фестиваля юных художников «Уникум». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в школе №3 города Дубовка на торжественной линейке обладательницу диплома победителя поздравили педагоги и ученики. Поздравления Кате передала и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. От Анны Александровны школьнице вручили благодарственное письмо и профессиональный набор художника и выразили надежду, что признание на всероссийском уровне вдохновит девочку на новые победы.
Катя Воробьева с детства увлекается рисованием, а тяга к творчеству, по ее мнению, у нее от родителей-фотографов. Развить способности одаренного ребенка помогли и педагоги Дубовской детской школы искусств. Юная художница призналась, что ничего её не вдохновляет так, как природа родных краёв. Неудивительно, что именно работа «Вот оно какое, моё лето» получила признание. Впрочем, у Кати есть свой кумир – она является поклонницей творчества Ивана Ивановича Шишкина.
Всероссийский фестиваль юных художников проходил под эгидой министерства культуры РФ. Его участниками стали дети от 10 до 14 лет. Победителей определяли по нескольким номинациям – фотоискусство, изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство. Награждение проходило в Николаевском дворце в Санкт-Петербурге.
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