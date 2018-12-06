Расследования

В Волгоградской области мамашу приговорили за убийство трехлетнего сына к 8 годам колонии

Расследования 06.12.2018 17:01
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06.12.2018 17:01


Сегодня 33-летняя мать трехлетнего ребенка признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего: Фроловский городской суд приговорил ее к 8 годам лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как сообщила ИА «Высота 102»  старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина , следствием и судом установлено, что утром 24 мая 2018 года осужденная находилась дома вместе со своим трехлетним сыном. В какой-то момент она сорвалась на ребенка за непослушание и нанесла ему ладонью не менее трёх ударов в область головы и туловища. Спустя три дня мальчик скончался.
Эксперты установили, что его смерть наступила в результате тупой травмы живота, осложнившейся разрывом внутренних органов. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддерживалось Фроловской межрайонной прокуратурой.
В ноябре 2009 года решением суда обвиняемая была лишена родительских прав в отношении троих своих малолетних детей: сына, 2006 года рождения, и двух дочерей, 2007 и 2009 годов рождения. Сама женщина была поставлена на специализированный учет и внесена в так называемый банк данных семей, находящихся в социально опасном положении.  Известно, что органы опеки были осведомлены о нахождении у злоумышленницы на воспитании трехлетнего ребенка, семью регулярно посещали комиссионные проверки, между тем избежать трагедии не удалось.


 

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