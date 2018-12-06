В Волгограде двое взрослых и младенец отравились газом

Происшествия 06.12.2018 16:17
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06.12.2018 16:17
Нарушение эксплуатации газовой колонки стало причиной отравления двухмесячного младенца, а также двоих взрослых угарным газом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. ЧП произошло в Кировском районе Волгограда, в одном из домов по ул. 64-й Армии. Ребенок, 32-летний мужчина, и женщина 27 лет сейчас находятся в больнице СМП №25.
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