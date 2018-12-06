Общество 06.12.2018 17:39
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06.12.2018 17:39
Сегодня по многочисленным жалобам жильцов, проживающих в многоквартирных домах №101 и 103 по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе, к ним прибыли депутаты волгоградской облдумы. В зданиях культурного наследия, построенных в 1952 году в стиле «сталинский ампир», идет разрушение плит перекрытий, опорных балок и лестничных маршей, в подвалах – сырость. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации в августе текущего года в материале «Многоквартирный дом в Волгограде «плачет» по ремонту». Причем специалисты жилинспекции вместе с представителями управляющей компании - ООО «УЖФ КОР»- уже обследовали дом и пришли к заключению о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
Итогом сегодняшнего посещения стало решение принять срочные меры по обеспечению вентиляции подвальных помещений, а также рассмотреть вопрос о включении этих домов в краткосрочный план капитального ремонта на следующий год, - сообщили в пресс-службе заксобрания. «Первым шагом станет проведение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации. В текущем году областная дума приняла закон, который позволяет это делать за счет средств регионального оператора, – пояснил председатель комитета регпараламента по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков. – Затем надо безотлагательно приступать к ремонтным работам. Необходимо помочь гражданам сохранить своё жильё, к тому же эти дома имеют культурно-историческую ценность». По его словам, «комитет продолжит держать данный вопрос на контроле до полного разрешения ситуации».
Но приблизить начало работ могут и сами жильцы. Для этого надо, чтобы собираемость взносов на капремонт в МКД была не менее 95 процентов. В настоящее время собственники помещений в указанных двух домах заплатили только 76 процентов от начисленных взносов, - подчеркнули в облдуме.
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