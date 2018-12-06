Спорт

Волгоградский самбист привез «серебро» из Ростова перед финалом в Москве

Спорт 06.12.2018 14:54
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06.12.2018 14:54


Пятнадцатилетний самбист, кандидат в мастера спорта из Калача-на-Дону Волгоградской области Максим Крахмалев, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, блестяще провел все свои схватки, вплоть до решающей, на всероссийском турнире в Ростове.  Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской спортивной федерации самбо, единственную осечку воспитанник тренера Алексея Рабоша допустил в упорном противостоянии, уступив спортсмену из Майкопа Дамиру Тлецери. 
Тем не менее серебряная медаль позволит выступить ему в финале первенства России по самбо, которое состоится в Москве.
Всего же заявки на состязания подали более 200 человек из Волгограда, Астрахани, Саратова, Краснодара, Саратова, Ставрополя, Казани, Ростова-на-Дону и Крыма. Спортивную честь нашего региона на ростовском турнире помимо Крахмалёва защищали еще восемь борцов. Но лишь одному Максиму удалось добраться до подиума. 

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