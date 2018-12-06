В Волгограде представили нового начальника Нижне-Волжского управления Ростехнадзора

Общество 06.12.2018 13:46
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06.12.2018 13:46
Нижне-Волжское управление Ростехнадзора возглавил Юрий Кулиничев. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в администрации региона. Сегодня нового руководителя представил губернатору Андрею Бочарову заместитель главы Ростехнадзора Александр Бакатин.
Напомним, эта должность стала вакантной в апреле текущего года. Бывший руководитель Игорь Исаев, возглавлявший управление 8 лет, написал заявление об уходе. Позже стало известно, что в отношении Исаева возбуждено уголовоное дело о получении взятки.
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