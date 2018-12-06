Расследования 06.12.2018 15:36
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06.12.2018 15:36
Рассмотрение уголовного дела о взрыве газа в доме №60 на проспекте Университетском началось в Советском районом суде. ИА "Высота 102" сегодня ведет онлайн трансляцию из зала заседаний (в левом верхнем углу сайта).
Напомним, в результате ЧП четыре человека погибли, 10 получили травмы. Взрыв прогремел 16 мая 2017 года. Тогда полностью был уничтожен третий подъезд четырехэтажки по проспекту Университетскому, 60.
По данным следствия, причиной взрыва стала незаконное подключение к водопроводу, в ходе которого была повреждена газовая труба.
Сегодня на скамье подсудимых - владелец рыбного павильона Юрослав Бабаян, который, как считает следствие, и заказал незаконную врезку, и его отец Юрий Бабаян. А также Владимир Лексункин, который проводил работы по нелегальному подключению к водопроводу.
Суд не раз переносился по различный обстоятельствам.
15:00 Пришло очень много людей. Представителям суда пришлось вносить в зал заседаний дополнительную скамью, чтобы все уместились.
15:28 Суд приступил к опросу первой потерпевшей. Анжела Саркисян сообщила, что в день взрыва около 12:00 почувствовала сильный запах газа в квартире и на лестничной клетке. Но очень спешила на работу, поэтому никому об этом не сообщила. Позже о взрыве она узнала от своих детей, помогала пострадавшим. Саркисян работает в больнице медиком.
Когда уходила из дома никаких объявлений о приостановке подачи газа, воды или каких-то планируемых работах на сетях она не видела. Заметила, как работали несколько человек, но что они делали, не видела. Саркисян также не смогла пояснить в какую одежду, какого цвета были одеты рабочие.
15:49 Суд вызвал второго потерпевшего - Гаранина Михаила. Он жил в квартире на первом этаже дома вместе с женой, сыном, дочерью и ее маленьким ребенком. В тот день узнал от супруги, что дом взорвался, не поверил... Жена рассказала ему, что почувствовала запах газа, а также видела, что проводятся какие-то работы. Какие именно, не помнит.
Касаясь оценки ущерба заявил, что считает сумму в миллион рублей существенно заниженной.
Адвокаты обвиняемых пытались узнать, были в дверях отверстия для работы с газоанализатором. Так они пытались узнать, была ли утечка газа из квартир. Этот вопрос защитники задают всем потерпевшим.
16:15 Показания дает супруга Гаранина. Женщина подтвердила слова мужа о несправедливой оценки ущерба, а также о том, что чувствовала сильный запах газа.
16:21 Еще один потерпевший - заместитель начальника юридического отдела "Волгоградгоргаза" - сообщил суду о том, что в тот роковой день на сетях проводили работы, которые были не согласованы с газовиками. На ликвидацию утечки, по его словам, выехали опытные сотрудники.
Свой ущерб газовики оценивают в 400 тысяч рублей.
Обвиняемый Владимир Лексункин постоянно что-то записывает, возможно, конспектирует показания потерпевших.
16:40 Представителю "Волгоградгоргаза" Лексункин задал несколько вопросов. Его интересовало, кто из газовиков отвечает за качество работ. А также были ли допущены нарушения безопасности сотрудниками аварийной газовой службы. Ранее адвоката интересовало, могли ли газовики уехать с места ЧП не проверив подвал на утечку газа. В материалах дела было сказано, что сотрудникам горгаза не дали ключи от подвала.
Представитель "Волгоградгоргаза" был немногословен. Он сообщил лишь, что комплекс работ был выполнен в полном объеме.
Заместитель начальника юротдела пояснил, что получать разрешение на врезку в водопровод должен был либо заказчик, либо исполнитель. Если бы все было сделано по правилам, то взрыва можно было избежать. Так как рядом с водопроводом проходит газовая труба, то на месте были бы сотрудники газовой службы. Но так как врезка была нелегальной, то и горгаза на месте не было.
17:02 Адвокаты обвиняемых хотят на следующем заседании опросить сотрудника технической службы горгаза - об этом они заявили суду. Представитель гособвинения предлагает вызвать специалисты сейчас, так как его явка обеспечена. Потерпевшие выступили против. Судья принял решение отложить опрос технического специалиста горгаза до следующего заседания.
17:07 Для дачи показаний суд вызвал несовершеннолетнего Цолах Карапетяна. Подросток, который пришел на суд вместе с отцом, сообщил, что в тот день после школы пришел в магазин отца, расположенный в цоколе взорвавшегося дома. Он выбежал из магазина во время взрыва, чтобы найти отца, наглотался пыли. У него начался астматический приступ. Попал в больницу с диагнозом "отек Квинке", который снимали несколько дней.
17:27 Еще один потерпевший - Дмитрий Кузнецов сообщил, что с 10 утра чувствовал сильный запах газа. Он не видел никого с газоанализатором.
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