На вокзале Волгограда иностранец пытался дать взятку полицейскому

Происшествия 06.12.2018 12:48
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06.12.2018 12:48
Гражданин одной из среднеазиатских республик задержан в Волгограде за попытку дачи взятки сотруднику транспортной полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, иностранца, который нарушил правила въезда и пребывания на российской территории, задержали на железнодорожном вокзале Волгограда. 25-летний мужчина за не составление протокола об административном правонарушении попытался дать взятку полицейскому в размере тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. За покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, иностранцу грозит до одного года лишения свободы.
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