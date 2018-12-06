Патриарх Кирилл наградил митрополита Волгоградского и Камышинского Германа орденом

Общество 06.12.2018 12:00
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06.12.2018 12:00
Орденом святителя Киевского и Московского Алексия наградил патриарх Патриарх Московский и всея Руси Кирилл митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградской епархии.
"Во внимание к усердному служению и в связи с 50-летием архиерейской хиротонии полагаю справедливым вручить Вам орден святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси (II степени)", - сказано в поздравительном адресе святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Данная награда - свидетельство серьезного вклада в развитие взаимодействия церкви и государства.
Патриарх Кирилл тепло поздравил митрополита Германа с юбилеем архиерейской хиротонии.
"С 1991 года и доныне Вы возглавляете Волгоградскую епархию. С ревностью совершая труды во вверенном Вам церковном уделе, восстанавливая храмы и обители, созидая новые приходы, заботясь о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, Вы неизменно стремитесь свидетельствовать и ближним, и дальним о непреходящих евангельских истинах, о всепобеждающей и преображающей силе Православия", - говорится в поздравлении Патриарха.
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