Общество

Первый купол украсил строящийся собор Александра Невского в Волгограде

Общество 06.12.2018 11:32
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06.12.2018 11:32


Сегодня в День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского в Волгограде установили первый купол на строящийся собор, названный в его честь. Как сообщает ИА "Высота 102", золотой купол подняли на 35-метровую звонницу Александро-Невского собора при помощи автокрана большой грузоподъемности. Сейчас идет его монтаж. Ранее планировалось, что эта процедура займет несколько часов, но управились быстрее.
Купол весит около пяти тонн, изготовлен челябинской фирмой "Морион" из нержавеющего металла и покрыт нитридом титана под золото. Эта же фирма 11 лет назад делала купола для храма Всех святых на Мамаевом кургане. В Волгоград купол для собора Александра Невского прибыл в разобранном виде и собирался на стройплощадке, накануне он был освящен.
В начале ноября, напомним, на звонницу подняли четыре главных колокола - главный благовестник весом 12 тонн и диаметром основания 2,7 метра, а также три средних колокола в 4,8 тонны, 2,4 тонны и 1,2 тонны. Уже сегодня жители Волгограда смогут услышать голос двух благовестников весом в 2,4 тонны и 1,2 тонны. Произойдет это после подъема на купол креста.
Планируется, что произойдет это знаковое событие после заседания попечительский совета по строительству храма под председательством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершит чин освящения креста, после чего крест будет поднят и установлен на уже смонтированный купол. Отметим, что сегодня архиереи и священнослужители Волгоградской митрополии поздравляют владыку Германа с 50-летием со дня его епископской хиротонии. 
Открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. Строительство ведется на добровольные пожертвования, всем миром. Попечительский совет по предложению митрополита Германа возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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