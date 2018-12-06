Общество

В Волгоградском УФАС попросили «ЕР» повлиять на депутатов "с пониженной социальной ответственностью"

Общество 06.12.2018 09:22
3007 12
06.12.2018 09:22


Волгоградские антимонопольщики направили местным лидерам партии «Единая Россия» письмо с просьбой повлиять на нездоровую ситуацию, сложившуюся на рынке оказания ритуальных услуг в Волгограде. В качестве адресатов указаны : секретарь Волгоградского реготделения «ЕР», заместитель председателя облдумы Сергей Горняков, руководитель фракции «ЕР» в Волгоградской городской думе Владлен Колесников, член президиума политсовета «ЕР», глава Волгограда  Виталий Лихачев, спикер облдумы Николай Семисотов, член «ЕР», заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева и председатель волгоградской городской думы Андрей Косолапов.  
Как сообщает ИА «Высота 102», письмо содержит, в том числе, описание вопиющих случаев, о которых граждане, столкнувшиеся с необходимостью похоронить  родственников, рассказывают в своих многочисленных заявлениях в адрес УФАС. Люди жалуются на навязывание услуг «Памяти» при подготовке к похоронам, на откровенный шантаж и понуждение к расторжению договоров с другими ритуальными фирмами, на угрозы, что «тело будет валяться в морге 2 недели», если не будут оплачены навязанные услуги и пр. 

В региональном УФАС считают, что «в настоящее время в сфере оказания ритуальных услуг на территории Волгограда сложилась крайне неблагоприятная, криминогенная обстановка, обусловленная криминальной монополизацией этой сферы узкой группой 
физических и юридических лиц под условным названием «Память»» и это обусловлено, прежде всего, действиями большинства депутатов действующего и прежних созывов Волгоградской городской думы, представляющих и представлявших партию «Единая Россия», а также действиями состоящих в антиконкурентном сговоре представителей администрации Волгограда и «Памяти». 

 В комментарии ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников заявил следующее: «Региональному отделению «партии власти» уже давно пора перестать делать вид, что в этой очень чувствительной для граждан сфере ничего не происходит, и внятно официально высказаться. Результат рассмотрения нашего обращения даст волгоградцам хорошую возможность увидеть, а руководству регионального отделения «Единой России» и Волгоградской областной думы хорошую возможность продемонстрировать, во-первых, его пригодность как руководства региональным отделением партии, во-вторых, его уровень социальной ответственности перед избирателями». 
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на предпоследнем заседании Волгоградской гордумы большинство депутатов проголосовали против принципиальной части прокурорского представления, выданного в связи с нарушением антимонопольного законодательства на рынке ритуальных услуг. В связи с этим в Волгоградском УФАС назвали большинство городской думы "депутатами с пониженной социальной ответственностью".

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
29897 11
На реконструкцию Дворца спорта в Волгограде пошли первые миллионы
17.11.2018 16:54
15383 0
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
16906 76
Общество
06.12.2018 08:58
Общество 06.12.2018 08:58
1542 21 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2018 22:06
Общество 05.12.2018 22:06
2155 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2018 20:59
Общество 05.12.2018 20:59
1009 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2018 19:44
Общество 05.12.2018 19:44
1426 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2018 17:23
Общество 05.12.2018 17:23
1407 6 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2018 16:14
Общество 05.12.2018 16:14
1326 5 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2018 15:10
Общество 05.12.2018 15:10
1053 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2018 14:39
Общество 05.12.2018 14:39
2458 1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2018 12:50
Общество 05.12.2018 12:50
3487 28 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2018 11:26
Общество 05.12.2018 11:26
3148 7 Обсудить

0
Далее
Общество
05.12.2018 08:43
Общество 05.12.2018 08:43
3919 28 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2018 14:35
Общество 04.12.2018 14:35
2309 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2018 13:22
Общество 04.12.2018 13:22
994 2 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2018 13:01
Общество 04.12.2018 13:01
12437 37 Обсудить

0
Далее
Общество
04.12.2018 11:56
Общество 04.12.2018 11:56
940 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:38
«Ростелеком» стал лидером корпоративной благотворительностиСмотреть фотографии
10:29
СК прокомментировал внезапную смерть школьника в торговом зале магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:48
Волгоградскую пенсионерку на 300 тысяч рублей обманула лжецелительницаСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградском УФАС попросили «ЕР» повлиять на депутатов "с пониженной социальной ответственностью" Смотреть фотографии
08:58
Место руководителя госжилинспекции Волгоградской области стало вакантнымСмотреть фотографии
08:14
Волгоградскую облдуму просят "подпитать" из бюджета частные школыСмотреть фотографии
22:06
Залитый подвал дома обошелся волгоградской УК в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
20:59
Трассы Волгоградской области этой ночью могут покрыться льдом
20:00
В Волгограде коммунальщики проспали первый гололед Cмотреть видео
19:44
В Волгограде скоростные трамваи встали из-за одного неисправного вагона
17:29
Таможенники задержали 18 тонн текстиля из Турции на трассе Волгоград-АстраханьСмотреть фотографии
17:23
В Волгоградской области на Гремячинском ГОКе случился свадебный бумСмотреть фотографии
16:55
В Волжском вынесли приговор женщине за несообщение о подготовке терактовСмотреть фотографии
16:48
Волгоградская облдума предоставила убыточным предприятиям многомиллионные льготы Смотреть фотографии
16:43
Аварию с 5 пострадавшими в Рязанской области устроил волгоградский водительСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области готовы бескорыстно признать «Детей войны»Смотреть фотографии
14:39
Волгоградская областная дума нанимает «посредников» для пиара в районных газетахСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде подозреваемого в грабеже поймали в отделе полицииСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде первые жертвы гололеда рыдают в травмпунктах и винят коммунальщиков Смотреть фотографииCмотреть видео
12:50
Волгоградский аэропорт ждет директив по присвоению нового имени воздушной гаваниСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджетаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
На трассе Волгоград-Астрахань два человека погибли в лобовом ДТПСмотреть фотографии
11:26
Жители Калача-на-Дону вышли на пикет в Волгограде против признания их домов "аварийными" Смотреть фотографии
10:57
Без дефицита, но с оптимизмом: депутаты одобрили проект бюджета Волгограда на 2019 годСмотреть фотографии
10:41
Депутаты возбудились из-за 300 млн рублей для корпорации развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
На трассе в Волгоградской области грузовик насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
09:38
На юге Волгограда произошла авария с участием 9 машинСмотреть фотографии
09:13
Задержан бывший зэк за нападения на трех волгоградокСмотреть фотографии
08:55
Трое волгоградцев на поддельные двухтысячные купюры покупали едуСмотреть фотографии
08:43
Почти 24 тысячи волгоградцев выбрали имя аэропортуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 