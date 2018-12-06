В Волгоградском УФАС попросили «ЕР» повлиять на депутатов "с пониженной социальной ответственностью"

Волгоградские антимонопольщики направили местным лидерам партии «Единая Россия» письмо с просьбой повлиять на нездоровую ситуацию, сложившуюся на рынке оказания ритуальных услуг в Волгограде. В качестве адресатов указаны : секретарь Волгоградского реготделения «ЕР», заместитель председателя облдумы Сергей Горняков, руководитель фракции «ЕР» в Волгоградской городской думе Владлен Колесников, член президиума политсовета «ЕР», глава Волгограда Виталий Лихачев, спикер облдумы Николай Семисотов, член «ЕР», заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева и председатель волгоградской городской думы Андрей Косолапов.

Как сообщает ИА «Высота 102», письмо содержит, в том числе, описание вопиющих случаев, о которых граждане, столкнувшиеся с необходимостью похоронить родственников, рассказывают в своих многочисленных заявлениях в адрес УФАС. Люди жалуются на навязывание услуг «Памяти» при подготовке к похоронам, на откровенный шантаж и понуждение к расторжению договоров с другими ритуальными фирмами, на угрозы, что «тело будет валяться в морге 2 недели», если не будут оплачены навязанные услуги и пр.





В региональном УФАС считают, что «в настоящее время в сфере оказания ритуальных услуг на территории Волгограда сложилась крайне неблагоприятная, криминогенная обстановка, обусловленная криминальной монополизацией этой сферы узкой группой физических и юридических лиц под условным названием «Память»» и это обусловлено, прежде всего, действиями большинства депутатов действующего и прежних созывов Волгоградской городской думы, представляющих и представлявших партию «Единая Россия», а также действиями состоящих в антиконкурентном сговоре представителей администрации Волгограда и «Памяти».





В комментарии ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников заявил следующее: «Региональному отделению «партии власти» уже давно пора перестать делать вид, что в этой очень чувствительной для граждан сфере ничего не происходит, и внятно официально высказаться. Результат рассмотрения нашего обращения даст волгоградцам хорошую возможность увидеть, а руководству регионального отделения «Единой России» и Волгоградской областной думы хорошую возможность продемонстрировать, во-первых, его пригодность как руководства региональным отделением партии, во-вторых, его уровень социальной ответственности перед избирателями».

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на предпоследнем заседании Волгоградской гордумы большинство депутатов проголосовали против принципиальной части прокурорского представления, выданного в связи с нарушением антимонопольного законодательства на рынке ритуальных услуг. В связи с этим в Волгоградском УФАС назвали большинство городской думы "депутатами с пониженной социальной ответственностью".



