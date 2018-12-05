В Волгограде скоростные трамваи встали из-за одного неисправного вагона

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Общество 05.12.2018 19:44
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05.12.2018 19:44
Неисправность одного трамвайного вагона в районе остановки Дворец спорта послужила причиной временных транспортных проблем сегодня вечером, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в мэрии Волгограда, на данный момент движение скоростного трамвая восстановлено. Пока шли ремонтные работы,сообщение временно осуществлялось в границах станций «Монолит» и «ВГТЗ».
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