Экономика

Волгоградскую облдуму просят "подпитать" из бюджета частные школы

Экономика 06.12.2018 08:14
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06.12.2018 08:14


Вопрос о целесообразности субсидировать из бюджета питание детей из негосударственных школ обсудили депутаты Волгоградской облдумы. Дискуссионную тему народные избранники подняли на заседании облдумы при рассмотрении поправок в Социальный кодекс региона, сообщает ИА «Высота 102». Парламентарии проголосовали за нововведения, согласно которым с 1 января 2019 года абсолютно все первоклассники муниципальных школ региона будут обеспечиваться горячим питанием. В настоящее время из бюджета частично компенсируется стоимость питания для учащихся первых классов, проживающих в сельских и городских поселениях. В эту категорию с нового года будут входить и школьники из городских округов. Еще одно новшество – увеличение размера компенсации  из областного бюджета питания учеников с 15 до 20 рублей.  В целом бесплатное питание смогут получать более 120 тысяч детей -  это 50% от общего количества учащихся школ региона. 
Депутат облдумы Николай Свиридов напомнил коллегам, что в Волгоградской области работает 13 негосударственных школ, в которых обучаются 2,5 тысячи детей. Народный избранник признался, что его интересует конкретное учреждение – православная гимназия в городе Фролово. Эта организация существует на деньги спонсоров, обязательная ежемесячная плата с родителей не взимается. От главы Фролово он недавно получил письмо с предложением внести в Социальный кодекс области поправки, которые позволят субсидировать питание детей из частных школ. Свиридов, обращаясь к коллегам, задался риторическим вопросом – может ли и должна ли пойти на такие шаги региональная власть.
Председатель областного комитета по образованию Лариса Савина пояснила, что негосударственные учреждения образования  получают из региональной казны 91,8 млн рублей в год. Непосредственно на питание мер поддержки не предусмотрено. «Вопрос требует проработки, как минимум», - коротко прокомментировала глава профильного ведомства.
Председатель думского комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина предложила вынести тему на отдельное обсуждение. Зампредседателя облдумы Ирина Соловьева добавила, что данный вопрос ранее прорабатывался в стенах администрации области. «Для подобных учреждений, как во Фролово, предлагались варианты оказания финансовой поддержки.  Школ таких у нас 13, нужно проявить индивидуальный подход к каждой из них. Здесь много субъективных факторов», - заключила депутат.

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