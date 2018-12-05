В Волгограде коммунальщики проспали первый голодед







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: депутатам - единороссам бюджет Волгоградской области понравился «с первого взгляда», пойманы фальшивомонетчики с поддельными двухтысячными купюрами, жители Калача-на-Дону вышли на пикет в Волгограде и другие темы дня.





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