Общество

В Волгоградской области на Гремячинском ГОКе случился свадебный бум

Общество 05.12.2018 17:23
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05.12.2018 17:23


Двенадцатилетие «ЕвроХим-ВолгаКалия» ознаменовано знаковым событием - молодые специалисты компании сыграли 12 свадеб. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, свадебный марафон в феврале 2018 года открыла семья Александра и Марины Кондратьевых, а великолепным завершением года брачных торжеств стала свадьба Андрея и Анастасии Меркуловых.
К молодым специалистам в компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» особое отношение. Активная молодежь не только постигает практические аспекты профессии, но, объединившись в Совет молодых специалистов, занимается общественной деятельностью, участвует в слетах, научно-технических конференциях. 
На предприятии создана благоприятная среда для профессионального и личностного роста сотрудников. Помощь в первых шагах на трудовом пути молодым специалистам оказывают сотрудники Учебного центра. Во время различных командообразующих мероприятий, акций, семинаров и корпоративных праздников новички знакомятся друг с другом и старшими коллегами, быстро вливаются в коллектив, обзаводятся друзьями, встречают будущих супругов.  
Небольшой опрос новобрачных, проведенный Учебным центром, выявил самые характерные черты и предпочтения молодежи «ЕвроХим-ВолгаКалия». Больше всего в будущих супругах молодые специалисты ценят доброту, надёжность и чувство юмора.
Юность неотделима от романтики, и все молодые специалисты устраивали для своих избранниц трогательные и незабываемые предложения руки и сердца. Признания в любви совершались и в панорамном ресторане на 58 этаже Moscow City, и под балконом, с огромным букетом белых роз и связкой воздушных шаров.
Молодежь предпочитает коллекционировать не предметы, а яркие эмоциональные события. Одна из пар увлекается путешествиями – в их общей копилке путешествий уже восемь стран. Другая чета использует совместный досуг для интеллектуальных интернет-игр. В списке увлечений также семейные походы за грибами, рыбалка и кулинарное творчество. Есть молодожены, которые с первого года совместной жизни создают свои семейные традиции, отмечая Новый год только вдвоём. Зато на Рождество они собирают полный дом друзей и близких, и угощают своих гостей коктейлями собственного приготовления.
Знакомства происходили по-разному. Кто-то по целевому набору от компании отправился на учебу и там встретил свою судьбу, другие познакомились со своей второй половинкой на работе или на мероприятиях молодых специалистов. Общим остается то, что жизнь этих семей связана с компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий».

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