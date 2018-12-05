В Волгограде у алкоголика отобрали лицензию на оружие

Общество 05.12.2018 15:10
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05.12.2018 15:10
Суд Красноармейского района аннулировал лицензию и разрешение на хранение оружия 52-летнему местному жителю, состоящему на учете с синдромом зависимости от алкоголя. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск подала районная прокуратура, которая проводила проверку соблюдения требований законодательства об оружии.
Отмечается, что федеральным законом "Об оружии" установлен запрет на выдачу лицензии на приобретение оружия гражданам Российской Федерации, состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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