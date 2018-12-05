В Волгограде подозреваемого в грабеже поймали в отделе полиции

Происшествия 05.12.2018 13:52
636 3
05.12.2018 13:52
Стражи порядка в рекордные сроки, не выходя из отдела полиции раскрыли кражу бытовой техники из квартиры волгоградки. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, в отдел полиции Тракторозаводского района обратился 38-летний гражданин республики Азербайджан с заявлением о краже паспорта и денег. По его словам, у него украли документ, в обложке которого находились 30 тысяч рублей, заработанные им на сезонных работах. В это же время в полицию пришла и 35-летняя жительница микрорайона Спартановка, сообщившая, что ее ограбил квартирант. Мужчина не оплатил за проживание и скрылся, забрав с собой стиральную машинку и телевизор.
Оба посетителя столкнулись в отделе полиции и все сразу стало на свои места: женщина узнала в заявителе о краже паспорта своего квартиранта, похитившего имущество.
Мужчина сознался в содеянном. По его словам, у него не было денег, чтобы уехать домой. Он сдал в скупку похищенное имущество, там же оставил паспорт под залог, чтобы получить недостающую сумму на билет. Историю с кражей документа он придумал, чтобы не отдавать долги. Возбуждено уголовное дело.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
47074 4
22.11.2018 21:00
13357 0
19.11.2018 15:28
7008 3
В Волгограде первые жертвы гололеда рыдают в травмпунктах и винят коммунальщиков05.12.2018 13:36
Происшествия 05.12.2018 13:36
3715 14 Обсудить
На трассе Волгоград-Астрахань два человека погибли в лобовом ДТП05.12.2018 12:21
Происшествия 05.12.2018 12:21
974 2 Обсудить
На трассе в Волгоградской области грузовик насмерть сбил пешехода05.12.2018 10:13
Происшествия 05.12.2018 10:13
876 Обсудить
На юге Волгограда произошла авария с участием 9 машин05.12.2018 09:38
Происшествия 05.12.2018 09:38
2682 5 Обсудить
Задержан бывший зэк за нападения на трех волгоградок05.12.2018 09:13
Происшествия 05.12.2018 09:13
1465 10 Обсудить
Трое волгоградцев на поддельные двухтысячные купюры покупали еду05.12.2018 08:55
Происшествия 05.12.2018 08:55
1180 4 Обсудить
Житель Волгоградской области лишился иномарки из-за автокредита04.12.2018 18:05
Происшествия 04.12.2018 18:05
2378 0 Обсудить
Бдительная волгоградка помогла раскрыть кражу04.12.2018 14:27
Происшествия 04.12.2018 14:27
1660 7 Обсудить
В Волгоградской области железнодорожные воры едва не пустили под откос поезд04.12.2018 11:56
Происшествия 04.12.2018 11:56
2813 4 Обсудить
Виновник ДТП в Волгограде вымогал деньги с потерпевшего04.12.2018 11:07
Происшествия 04.12.2018 11:07
2565 4 Обсудить
В Волгоградской области водитель "Мерса" устроил беспредел на дороге04.12.2018 10:50
Происшествия 04.12.2018 10:50
3783 6 Обсудить
В Волгоградской области одинокая пенсионерка погибла от отравления угарным газом04.12.2018 10:32
Происшествия 04.12.2018 10:32
774 1 Обсудить
В Волгограде ревнивый супруг избил соперника бейсбольной битой03.12.2018 17:45
Происшествия 03.12.2018 17:45
3779 14 Обсудить
Задержан подозреваемый в краже канализационных люков на юге Волгограда03.12.2018 13:54
Происшествия 03.12.2018 13:54
2164 3 Обсудить
В Волгоградской области задержали женщину за нападение с ножом03.12.2018 12:43
Происшествия 03.12.2018 12:43
1511 1 Обсудить
Реклама