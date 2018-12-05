Происшествия 05.12.2018 13:36
3715 14
05.12.2018 13:36
Сегодня преподавателя детской музыкальной школы №1 города Волгограда Аллу Разливаеву привезли в кабинет травматологии на коляске. Она не может сдержать слез: в ближайшую субботу у школы юбилей – 70 лет. Масса мероприятий с участием ее подопечных, а она упала в самом центре города и получила двойной перелом голеностопа на полностью обледеневшем тротуаре.
Травматологическое отделение поликлиники №3 работает в усиленном режиме с появлением первого снега и гололедицы, заявили ИА «Высота 102» в медучреждении. Массовый поток пациентов, которые получили переломы и вывихи рук, ног, ребер из-за скользких тротуаров и дорог, начался в минувшее воскресенье и до сих пор не иссякает. А ведь это только начало зимы.
По словам врача травматолога-ортопеда поликлиники Виктора Бычкова, ситуация повторяется из года в год, как только выпадает первый снег. Дороги плохо посыпаются противогололедной смесью, поэтому надеяться нужно только на себя, а не на коммунальщиков. О том, как уберечься от травм во время гололеда - в материале информагентства.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
47074 4
22.11.2018 21:00
13357 0
19.11.2018 15:28
7008 3
В Волгограде подозреваемого в грабеже поймали в отделе полиции05.12.2018 13:52
Происшествия 05.12.2018 13:52
637 3 Обсудить
На трассе Волгоград-Астрахань два человека погибли в лобовом ДТП05.12.2018 12:21
Происшествия 05.12.2018 12:21
975 2 Обсудить
На трассе в Волгоградской области грузовик насмерть сбил пешехода05.12.2018 10:13
Происшествия 05.12.2018 10:13
876 Обсудить
На юге Волгограда произошла авария с участием 9 машин05.12.2018 09:38
Происшествия 05.12.2018 09:38
2682 5 Обсудить
Задержан бывший зэк за нападения на трех волгоградок05.12.2018 09:13
Происшествия 05.12.2018 09:13
1466 10 Обсудить
Трое волгоградцев на поддельные двухтысячные купюры покупали еду05.12.2018 08:55
Происшествия 05.12.2018 08:55
1180 4 Обсудить
Житель Волгоградской области лишился иномарки из-за автокредита04.12.2018 18:05
Происшествия 04.12.2018 18:05
2378 0 Обсудить
Бдительная волгоградка помогла раскрыть кражу04.12.2018 14:27
Происшествия 04.12.2018 14:27
1660 7 Обсудить
В Волгоградской области железнодорожные воры едва не пустили под откос поезд04.12.2018 11:56
Происшествия 04.12.2018 11:56
2813 4 Обсудить
Виновник ДТП в Волгограде вымогал деньги с потерпевшего04.12.2018 11:07
Происшествия 04.12.2018 11:07
2565 4 Обсудить
В Волгоградской области водитель "Мерса" устроил беспредел на дороге04.12.2018 10:50
Происшествия 04.12.2018 10:50
3783 6 Обсудить
В Волгоградской области одинокая пенсионерка погибла от отравления угарным газом04.12.2018 10:32
Происшествия 04.12.2018 10:32
774 1 Обсудить
В Волгограде ревнивый супруг избил соперника бейсбольной битой03.12.2018 17:45
Происшествия 03.12.2018 17:45
3779 14 Обсудить
Задержан подозреваемый в краже канализационных люков на юге Волгограда03.12.2018 13:54
Происшествия 03.12.2018 13:54
2164 3 Обсудить
В Волгоградской области задержали женщину за нападение с ножом03.12.2018 12:43
Происшествия 03.12.2018 12:43
1511 1 Обсудить
Реклама