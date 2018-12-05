На трассе Волгоград-Астрахань два человека погибли в лобовом ДТП





На трассе «Волгоград-Астрахань» в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, жертвами аварии стали мужчина и женщина.

В Светлоярском районе на 1010 километре трассы «Волгоград-Астрахань» автомобиль "ВАЗ -2107" при обгоне вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ-21099". Пассажирка «семерки» погибла на месте. Водитель "ВАЗ-21099" скончался в приемном покое больницы. Мужчина, находившийся за рулем «семерки», госпитализирован.

Все обстоятельства устанавливаются. Известно, что у обеих машин была зимняя резина, а дорога была обработана противогололедными средствами.