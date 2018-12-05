Общество

Волгоградский аэропорт ждет директив по присвоению нового имени воздушной гавани

Общество 05.12.2018 12:50
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05.12.2018 12:50


«Никаких директив от общественной палаты по изменению названия волгоградского аэропорта мы пока не получили, так что о точной дате переименования ничего сказать не можем». Об этом ИА «Высота 102» заявили сегодня в пресс-службе воздушной гавани города-героя. «Прежнее название - международный аэропорт Волгоград - останется, добавится только имя человека», - уточнили в пресс-службе. 
Согласно результатам голосования, которые накануне были публично озвучены в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», волгоградский аэропорт будет носить имя Алексея Маресьева. Он со значительным отрывом – 38% голосов - опередил маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Василия Чуйкова. У них, соответственно, 31% и 29%. 
Между тем, секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что «нигде не написано, что имена могут быть присвоены исключительно по результатам голосования. Предложения о присвоении имен в правительство будет вносить общественная палата по результатам общественного обсуждения». Его слова цитирует сайт «Великие имена России».
Кроме того, экспертный совет отложил принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе и Москве, отдельно будет рассмотрена ситуация с победителем в Горно-Алтайске. Также по решению экспертного совета в трех городах - Санкт-Петербурге, Архангельске и Нижневартовске - будет проведен второй тур финального голосования. По словам председателя ОП, «в каждой из этих точек сложилась неоднозначная ситуация, требующая учета не только итогов голосования, но и иных значимых факторов.       
В Волгоградской области в голосовании приняли участие 62 тыс. 51 человек, и, как сообщало информагентство, сам процесс вызвал немало вопросов. Поводом для сомнения в честности и объективности явилось «пропорциональное» голосование, во время которого проценты у кандидатов практически не менялись, несмотря на увеличение количества проголосовавших. Вызывали вопросы и прозрачность процедуры голосования.
Однако председатель общественной палаты региона Татьяна Гензе, организовавшая брифинг для журналистов, не смогла ответить ни на один из вопросов. Она заявила, что «вы должны сами позвонить в общественную палату России в Москве и все узнать там».
Напомним, «Высота 102» рассказывала о ситуации в материалах «Внук маршала Чуйкова – волгоградцам: Алексей Маресьев не имеет никакого отношения к Сталинграду», «Волгоградский егерь - об утиной охоте с маршалом Советского Союза в пойме Дона», «Волгоградцы называют «фикцией» результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» - аэропортам», «Музей в Волгограде запустил акцию за присвоение аэропорту имени маршала Чуйкова».

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