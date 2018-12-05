Общество 05.12.2018 11:26
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05.12.2018 11:26
Пикет жителей Калача-на-Дону, которые категорически отказываются покидать свои дома, признанные районными властями аварийными, прошел сегодня в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", рано утром на площадь Металлургов в Краснооктябрьском районе пришли около десяти человек - жители "аварийных" домов и представители КПРФ и "Левого фронта", которые поддержали пикет вынужденных переселенцев. Они держали в руках плакаты: "Не переселяйте нас насильно! Мы хотим жить в своих домах!", "Требуем отмены незаконной процедуры изъятия земельных участков под "аварийными" домами!" и другие.
"Год назад нам сообщили, что мы должны переселяться из наших аварийных в кавычках домов. Но мы считаем, что это требование неправильное. С 2010 по 2017-й в наших домах провели капитальный ремонт: проведена облицовка силикатным кирпичом, отремонтированы крыши, отмостки, заменена электропроводка, проведена газификация", - рассказала жительница Калача-на-Дону Наталья Бородина.
По ее словам, на ремонт 38 домов было потрачено из бюджета порядка 40 миллионов рублей, но теперь дома хотят снести. Людей поставили перед фактом, а в двухэтажках отключили воду, свет и отопление. Вот уже три месяца в таких условиях "оборону" продолжают держать 14 семей, которые категорически отказываются съезжать в новые трехэтажки, построенные по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. "Наши дома в отличном состоянии, они не аварийные, в них всегда было тепло, они экологически чистые, в них нет плесени, мышей, крыс. А новые дома, куда нас заставляют съезжать, очень холодные. У меня мама туда переехала и постоянно болеет", - говорит Наталья Бородина. Люди считают, что кто-то просто положил глаз на землю в центре Калача-на-Дону, где и находятся их якобы "аварийные" двухэтажки. Претензии у людей есть к работе межведомственной комиссии, которая признала их дома аварийными. Есть вопросы и к районной власти, которая позволила вложить бюджетные миллионы в ремонт домов, предназначенных под снос.
Жители "аварийных" домов вынуждены озвучивать свою позицию не только на многочисленных пикетах, но и в судах. Как раз сегодня Волгоградский областной суд рассматривает апелляционную жалобу на решение Калачевского районного суда, удовлетворившего иск администрации к жильцам о понуждении заключения договора мены. По словам Бородиной, сейчас государственная машина работает вовсе не на благо простых людей, которые просто хотят остаться жить в своих домах.
Сегодня участники пикета приняли резолюцию с требованием отменить решение межведомственной комиссии, признавшей их дома аварийными. А также проверить законность траты бюджетных средств на капремонт строений, действия должностных лиц на коррупцию при реализации программы переселения из аварийного жилья в Калаче-на-Дону.
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