Экономика

Без дефицита, но с оптимизмом: депутаты одобрили проект бюджета Волгограда на 2019 год

Экономика 05.12.2018 10:57
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05.12.2018 10:57


Сегодня бюджет Волгограда на 2019 год принят в первом чтении. Как сообщает ИА "Высота 102", 26 депутатов проголосовали "за", двое воздержались и только один был против. С критикой главного финансового документа города выступил депутат Дмитрий Крылов.
По его мнению, бюджет "просто подогнали к нужным цифрам" и он не отображает объективных процессов. В частности, в нем не заложены деньги на исполнение судебных решений. Кроме того, не учтены 360 миллионов рублей, которые задолжали волгоградскому автобусному парку по контрактам за 2016 и 2017 годы. Заместитель главы Волгограда Ирина Пешкова сказала, что город надеется на областные субсидии. Нардеп Крылов также не поверил цифрам КСП о росте зарплат и доходов волгоградцев. Больше желающих высказаться не было.
Объем прогнозируемых доходов и расходов на 2019 год составляет по 18,2 млрд. рублей - 87% от плана 2018 года. В частности, по неналоговым доходам прогнозируется снижение на 19% - до 2 млрд рублей.
В текущем году, например, благодаря поступлениям из вышестоящих источников бюджет Волгограда с изначальных 16,4 млрд. рублей вырос почти до 21 млрд. рублей.
Основные риски для бюджета, как полагает КСП Волгограда, связаны с возможным ухудшением социально-экономической ситуации. Еще один риск – высокий уровень муниципального долга, который составляет 7,8 млрд рублей, а также большая зависимость от поступлений из вышестоящих бюджетов. Так, 53% доходной части горда – это не собственные сбережения.

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