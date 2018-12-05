У единороссов нет вопросов к бюджету Волгоградской области

Экономика 05.12.2018 11:06
729 7
05.12.2018 11:06
Бюджет Волгоградской области принят в окончательном чтении, сообщает корр. ИА «Высота 102». «За» проголосовало большинство депутатов регионального парламента на сегодняшнем заседании законодательного органа власти. Всего ко второму чтению было внесено 36 поправок, из которых 10 - губернатора Волгоградской области и 26 - депутата облдумы, представителя КПРФ Михаила Таранцова.
Примечательно, что самая многочисленная партийная фракция - «Единой России», представитель которой возглавляет бюджетный комитет думы, не внесла вообще ни одной коррективы.
Претензии к бюджету имелись у прокуратуры. Сегодня представитель надзорного органа высказалась по всем вопросам. Так, недостаточный объем средств выделен на приобретение жилья для детей-сирот. Всего нуждающихся сегодня в жилье - 6000 человек, из них 4,5 тысячи встали в очередь в текущем году. На эти цели требуется 5 млрд рублей. Тревожная сумма и по объему средств, которые с бюджета области взыскали по суду - 484 млн рублей, а в бюджете - 2019 недостаточный объем финансирования на эти цели. Снижается на 20 млн, по словам представителя прокуратуры, подпрограмма профилактики правонарушений. Это, по мнению надзорного органа, может неблагоприятно сказаться на криминальной ситуации в регионе.
Еще одна проблема, на решение которой, как считают прокуроры, выделено недостаточно денег, это охрана водных объектов, в том числе - строительство ГТС. В период половодья, когда идет подтопление населенных пунктов, эти объекты крайне необходимы.
Все многочисленные поправки депутата Михаила Таранцова были отклонены губернатором и профильным думским комитетом по бюджету. Парламентарий их вынес на отдельное голосование, но и тут потерпел неудачу - коллеги по регпарламенту коммуниста не поддержали. Таранцов предлагал увеличить расходы на массовый спорт, газификацию региона, обеспечение лекарствами нуждающихся за счет перераспределения с других статей, менее важных, по мнению нардепа. В итоге бюджет региона на 2019 год был принят только с учетом губернаторских поправок.
Доходы и расходы казны составят по 98,7 млрд рублей. Второй год подряд бюджет бездефицитный.
Реклама
Популярное по теме
09.11.2018 11:49
14244 26
15.11.2018 11:57
13214 57
23.11.2018 12:30
7560 33
Без дефицита, но с оптимизмом: депутаты одобрили проект бюджета Волгограда на 2019 год05.12.2018 10:57
Депутаты возбудились из-за 300 млн рублей для корпорации развития Волгоградской области05.12.2018 10:41
Как взять кредит и не переплачивать05.12.2018 08:37
В Волгограде завод-банкрот "Химпром" обрастает новыми долгами за землю04.12.2018 17:05
Шесть призовых мест из двенадцати - итог участия волгоградского «КАУСТИКа» в областном конкурсе профмастерства04.12.2018 10:13
Волгоградцам напомнили о последнем дне уплаты налогов без пени03.12.2018 12:56
Кредитный портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 1 трлн рублей01.12.2018 09:28
ВТБ в Волгоградской и Астраханской областях более чем на треть нарастил объем кредитно-документарного портфеля30.11.2018 13:12
Роскачество рекомендует сок «Сады Придонья»30.11.2018 09:32
Проекты газификации отдаленных сел Волгоградской области «покрываются пылью»29.11.2018 14:00
Предупреждение: не лезь и не воруй28.11.2018 15:37
ВТБ в Волгограде увеличил более чем на треть выдачи кредитов населению27.11.2018 15:23
Регоператор Волгоградской области «нанял» сборщика мусора27.11.2018 13:52
Вернуть часть кредита стало возможным26.11.2018 08:13
Волгоградский завод-банкрот "Химпром" за два года "обогатился" на 3,5 млн рублей25.11.2018 16:15
Реклама