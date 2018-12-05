На юге Волгограда произошла авария с участием 9 машин





Около 7:00 утра в Красноармейском районе Волгограда случилось ДТП с участием 9 машин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, массовая авария произошла на мосту через Волго-Донской канал. Пострадавших нет.

Временно движение транспорта было затруднено. Но сейчас машины уже «разъехались». Все подробности происшествия уточняются.