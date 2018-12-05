На юге Волгограда произошла авария с участием 9 машин

Происшествия 05.12.2018 09:38
2683 5
05.12.2018 09:38
Около 7:00 утра в Красноармейском районе Волгограда случилось ДТП с участием 9 машин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, массовая авария произошла на мосту через Волго-Донской канал. Пострадавших нет.
Временно движение транспорта было затруднено. Но сейчас машины уже «разъехались». Все подробности происшествия уточняются.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
47074 4
22.11.2018 21:00
13357 0
19.11.2018 15:28
7008 3
В Волгограде подозреваемого в грабеже поймали в отделе полиции05.12.2018 13:52
Происшествия 05.12.2018 13:52
642 3 Обсудить
В Волгограде первые жертвы гололеда рыдают в травмпунктах и винят коммунальщиков05.12.2018 13:36
Происшествия 05.12.2018 13:36
3720 14 Обсудить
На трассе Волгоград-Астрахань два человека погибли в лобовом ДТП05.12.2018 12:21
Происшествия 05.12.2018 12:21
977 2 Обсудить
На трассе в Волгоградской области грузовик насмерть сбил пешехода05.12.2018 10:13
Происшествия 05.12.2018 10:13
878 Обсудить
Задержан бывший зэк за нападения на трех волгоградок05.12.2018 09:13
Происшествия 05.12.2018 09:13
1466 10 Обсудить
Трое волгоградцев на поддельные двухтысячные купюры покупали еду05.12.2018 08:55
Происшествия 05.12.2018 08:55
1180 4 Обсудить
Житель Волгоградской области лишился иномарки из-за автокредита04.12.2018 18:05
Происшествия 04.12.2018 18:05
2378 0 Обсудить
Бдительная волгоградка помогла раскрыть кражу04.12.2018 14:27
Происшествия 04.12.2018 14:27
1660 7 Обсудить
В Волгоградской области железнодорожные воры едва не пустили под откос поезд04.12.2018 11:56
Происшествия 04.12.2018 11:56
2813 4 Обсудить
Виновник ДТП в Волгограде вымогал деньги с потерпевшего04.12.2018 11:07
Происшествия 04.12.2018 11:07
2565 4 Обсудить
В Волгоградской области водитель "Мерса" устроил беспредел на дороге04.12.2018 10:50
Происшествия 04.12.2018 10:50
3783 6 Обсудить
В Волгоградской области одинокая пенсионерка погибла от отравления угарным газом04.12.2018 10:32
Происшествия 04.12.2018 10:32
774 1 Обсудить
В Волгограде ревнивый супруг избил соперника бейсбольной битой03.12.2018 17:45
Происшествия 03.12.2018 17:45
3779 14 Обсудить
Задержан подозреваемый в краже канализационных люков на юге Волгограда03.12.2018 13:54
Происшествия 03.12.2018 13:54
2164 3 Обсудить
В Волгоградской области задержали женщину за нападение с ножом03.12.2018 12:43
Происшествия 03.12.2018 12:43
1511 1 Обсудить
Реклама