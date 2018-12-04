Расследования

Центральный суд Волгограда продлил арест на акции ВМК «Красный октябрь»

Расследования 04.12.2018 18:11
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04.12.2018 18:11


Сегодня Центральный районный суд продлил арест на акции Волгоградского металлургического комбината «Красный октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Также суд наложил дополнительные ограничения  на активы предприятия.  Обеспечительные меры приняты в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного отчуждения имущества «Красного октября». 
Напомним, решением арбитражного суда Волгоградской области от 8 ноября 2018 года ВМК «Красный октябрь» был признан банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство на 6 месяцев. Владельцу ВМК "Красный Октябрь" Дмитрию Герасименко предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. В настоящее время беглый собственник предприятия-банкрота скрывается от российского правосудия на Кипре.

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