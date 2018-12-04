











Важное событие в политической жизни Волгоградской области случилось сегодня. Губернатор Андрей Бочаров собрал всех представителей власти, а также актив общественных движений под крышей обновленного здания ГДЮЦ, чтобы поговорить о важном. Судя по лицам участников мероприятия, для них каждая встреча с губернатором – настоящий праздник. Об атмосфере, царившей сегодня днем в детско-юношеском центре, - фоторепортаж «Высоты 102».

В вестибюле и зале ГДЮЦа за полчаса до начала мероприятия было шумно и даже весело.





































В качестве аперитива перед докладом главы области - в фойе участников встречи ждал легкий фуршет.













Лидер Сталинградского обкома КПРФ, экс-депутат Волгоградской облдумы - выглядит одинокой в окружении бывших коллег. Или просто задумалась о судьбе обкома.

















Члены фракции "Единая Россия" в регпарламенте могли обсудить, к примеру, проект бюджета области на 2019 год. Судя по фото, поправки вносятся небольшие.













А между тем, новый 2019 год - станет выборным. Полномочия нынешнего созыва облдумы истекут в сентябре.













Силовой блок Волгоградской области посадили ближе к сцене.













Выступление главы региона продлилось пару часов.









Губернатор подвел итоги работы администрации области за четыре года и обозначил приоритеты на ближайшие шесть лет.