Аналитика

Губернатор Волгоградской области – о борьбе с бедностью, долгах по зарплате и далеких от народа чиновниках

Аналитика 04.12.2018 16:25
5529 29
04.12.2018 16:25


Проблемы, на решение которых чиновникам стоит заострить внимание, озвучил сегодня губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе своего выступления перед политическим и общественным активом региона в актовом зале ГДЮЦа Андрей Бочаров заявил, что основной вопрос, стоящий сегодня перед властью, - это борьба с бедностью населения. Еще одна задача – погашение долгов по зарплате перед работниками предприятий. В первую очередь, эта тема касается Волгоградского завода буровой техники. Андрей Бочаров отметил, что нужно не допустить роста кредиторской задолженности и поблагодарил за участливость правоохранительные органы, без которых наведение порядка на ВЗБТ и других проблемных предприятиях была бы невозможной.

Напомним, сотрудники ВЗБТ неоднократно выходили на митинги, заявляя, что работодатель им не платит годами. В целом по региону ситуация тоже не позитивная. Недавно Росстат сообщил о том, что в Волгоградской области – самые большие долги по зарплате в ЮФО. Объем просроченной задолженности составляет в области по последним данным 167,2 миллиона рублей. Второе место по объему долга занимает Астраханская область – 116,7 млн рублей. 
В числе приоритетных задач, стоящих перед органами власти Волгоградской области, по словам губернатора, остается решение проблем обманутых дольщиков. Бочаров отметил, что за последние несколько лет удалось достичь заметных результатов в этом направлении, но работа должна продолжаться.
Много нерешенных задач остается в сферах строительства, ЖКХ, в частности, с управляющими компаниями, транспортным обеспечением населения. «Системный подход и определение приоритетов позволят нам решать эти задачи», - резюмировал Андрей Бочаров.
Чиновникам Волгоградской области, судя из выступления губернатора, стоит поработать и над собой. По его словам, следует «усиливать коммуникацию, обратную связь с людьми», без которых органы власти эффективными быть не могут.
Выступление губернатора Волгоградской области было разбито на несколько блоков. В начале встречи показали 20-минутный фильм об итогах работы администрации региона за последние четыре года. Далее глава региона подробно прошелся по отраслям, в которых удалось достичь конкретных  результатов. Последний раздел доклада Бочарова касался планов социально-экономического развития области на ближайшие шесть лет. Так, с 2019 по 2024 годы в регионе, как заявил губернатор, будет реализовано свыше 1000 проектов общей стоимостью 200 млрд рублей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
"От плесени дышать нечем": волгоградцы буквально выживают в разрушающемся общежитии
22.11.2018 20:08
23794 0
Жители Волгограда засомневались в честности голосования за имя для аэропорта
29.11.2018 20:15
27811 21
В Волгоградской области с трудом взяли пробу асфальта на мосту через Ахтубу
07.11.2018 20:01
28105 1
Аналитика
04.12.2018 20:08
Аналитика 04.12.2018 20:08
1506 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.12.2018 20:00
Аналитика 03.12.2018 20:00
23333 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.12.2018 14:01
Аналитика 03.12.2018 14:01
4289 31 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.11.2018 20:09
Аналитика 30.11.2018 20:09
19186 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.11.2018 20:15
Аналитика 29.11.2018 20:15
27811 21 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.11.2018 15:04
Аналитика 28.11.2018 15:04
3353 25 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.11.2018 20:27
Аналитика 27.11.2018 20:27
26403 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.11.2018 14:28
Аналитика 27.11.2018 14:28
1178 11 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.11.2018 20:07
Аналитика 26.11.2018 20:07
36569 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.11.2018 11:48
Аналитика 26.11.2018 11:48
1588 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.11.2018 09:53
Аналитика 26.11.2018 09:53
6073 28 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.11.2018 20:00
Аналитика 23.11.2018 20:00
21530 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.11.2018 20:08
Аналитика 22.11.2018 20:08
23794 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.11.2018 20:02
Аналитика 21.11.2018 20:02
26262 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.11.2018 20:00
Аналитика 20.11.2018 20:00
28440 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:08
В Волгограде коммунальщики создали трудности живым и мертвым Cмотреть видео
18:11
Центральный суд Волгограда продлил арест на акции ВМК «Красный октябрь»Смотреть фотографии
18:09
Волгоградская элита одухотворилась на встрече с губернатором (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
18:05
Житель Волгоградской области лишился иномарки из-за автокредитаСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде завод-банкрот "Химпром" обрастает новыми долгами за землюСмотреть фотографии
16:25
Губернатор Волгоградской области – о борьбе с бедностью, долгах по зарплате и далеких от народа чиновниках Смотреть фотографии
15:40
Жителя Самары осудили в Волгограде за разбой при продаже автомобиляСмотреть фотографии
15:22
Семья блогеров из Волгоградской области учит солить арбузы и чистить коровникСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Застройщику многоэтажек в Волгограде и Волжском запретили брать деньги с дольщиковСмотреть фотографии
14:27
Бдительная волгоградка помогла раскрыть кражуСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде коллективный труд педагогов и литераторов отметят премиямиСмотреть фотографии
13:01
Чиновник администрации Волгоградской области выбрал «мусорного» регоператора и ушел туда работать Смотреть фотографии
12:11
Политический бомонд Волгоградской области явился на доклад губернатораСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области железнодорожные воры едва не пустили под откос поездСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде новобранцев и военную технику окропили святой водойСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской области цены на автомобили и бензин ползут вверхСмотреть фотографии
11:27
До окраин Волгограда добрались удлиненные маршрутыСмотреть фотографии
11:07
Виновник ДТП в Волгограде вымогал деньги с потерпевшегоСмотреть фотографии
11:02
В Волжском ночью зачистили дороги от припаркованных автомобилейСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области водитель "Мерса" устроил беспредел на дорогеСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области к концу года 907 человек заразились ВИЧСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области одинокая пенсионерка погибла от отравления угарным газомСмотреть фотографии
10:13
Шесть призовых мест из двенадцати - итог участия волгоградского «КАУСТИКа» в областном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом тракториста обвиняют в смертельном наезде на напарникаСмотреть фотографии
09:53
Территорию волгоградского ГДЮЦа перед приездом губернатора скребут до блескаСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области после потопа в квартирах срочно делают крышуСмотреть фотографии
20:00
Под Волгоградом программа переселения из аварийного жилья оставила гадкий осадок Cмотреть видео
17:45
В Волгограде ревнивый супруг избил соперника бейсбольной битойСмотреть фотографии
16:40
Жителям Краснослободска под Волгоградом оставили развалины и пожарища на месте аварийных домов (ФОТОШОК) Смотреть фотографии
16:06
Волгоградские экс-депутаты не вернутся в СИЗОСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 