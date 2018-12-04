Жителя Самары осудили в Волгограде за разбой при продаже автомобиля





Сегодня к 7,5 годам колонии строгого режима приговорен 34-летний житель Самары Ильсур Самигуллин за разбойное нападение на покупателя автомобиля на сделке по продаже транспортного средства. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение вынес Дзержинский районный суд Волгограда.

Следствием и судом установлено, что Самигуллин назначил на 25 января текущего года у одного из домов по ул. Космонавтов встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля. Объявление о продаже было размещено в Интернете. Понимая, что у покупателя при себе будет крупная сумма денег, Самигуллин совместно со своим знакомым решили совершить разбойное нападение.

После осмотра автомобиля и передачи денег в сумме 465 тысяч рублей они брызнули в лицо покупателя перцовым спреем и скрылись на проданном автомобиле с места происшествия. Уголовное дело расследовалось ОП-1 УМВД России по г.Волгограду.

Вину в содеянном Самигуллин не признал. Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.



