В Волгоградской области готовы бескорыстно признать «Детей войны»

Общество 05.12.2018 16:14
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05.12.2018 16:14
Очередную попытку принятия закона Волгоградской области «О статусе «Дети войны» предприняла группа депутатов регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, опубликованный на сайте Волгоградской облдумы, к традиционным лоббистам закона, депутатам фракции КПРФ - Михаилу Таранцову, Евгению Шаманаеву, Алексею Бурову присоединились и другие депутаты - Дмитрий Калашников, Геннадий Мурылев, Владимир Попов, Николай Свиридов. Соответствующий статус могут получить жители области, которым на день окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет. Разработчики законопроекта считают, что принятие этого закона продемонстрирует "проявление элементарного уважения к тем, кто сопричастен беспримерному подвигу советских солдат, кто ведет активную общественную деятельность по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, патриотическому воспитанию подрастающего поколения".
Между тем, попытка принять такой закон предпринималась в первую очередь депутатами-коммунистами уже не первый раз, но коллеги по региональному парламенту их в этом стремлении не поддерживали. На этот раз шансы все-таки есть. И в первую очередь потому, что принятие этого закона не обернется дополнительными тратами бюджета. Так, обладатели статуса «Дети войны» не смогут рассчитывать даже на мизерную прибавку к той же пенсии. Все, что для них могут сделать власти, это обеспечить им внеочередное оказание медицинской помощи, первоочередное пользование всеми видами услуг культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли, право на получение свободных мест в организациях соцобслуживания.
Ранее, в частности, депутаты-коммунисты предлагали ко всему вышеперечисленному выделять «Детям войны» хотя бы по 500 рублей к 9 мая. Вместе с расходами на печать удостоверений это стоило бы областному бюджету примерно 15 миллионов рублей в год. В предпоследней версии законопроекта финансовая составляющая уже полностью отсутствовала, однако были замечания по формулировкам. Нынешняя версия законопроекта также не потребует бюджетных трат. Впрочем, органы местного самоуправления, как говорится в документе, могут устанавливать меры дополнительной поддержки гражданам, имеющим статус «Дети войны».
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