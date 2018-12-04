Бдительная волгоградка помогла раскрыть кражу

57-летняя жительница Тракторозаводского района заявила в полицию, что стала свидетельницей кражи. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина сообщила, что видела как двое подозрительных мужчин «демонтируют» крышки металлических люков и увозят их.
Происшествия 04.12.2018 14:27
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04.12.2018 14:27
57-летняя жительница Тракторозаводского района заявила в полицию, что стала свидетельницей кражи. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина сообщила, что видела как двое подозрительных мужчин «демонтируют» крышки металлических люков и увозят их.
57-летняя жительница Тракторозаводского района заявила в полицию, что стала свидетельницей кражи. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина сообщила, что видела как двое подозрительных мужчин «демонтируют» крышки металлических люков и увозят их.
Подозреваемые были задержаны по горячим следам. В содеянном злоумышленники сознались и сказали, что планировали сдать украденное в пункт приема металла.
Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — 5 лет тюрьмы.
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