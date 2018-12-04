Происшествия

В Волгоградской области железнодорожные воры едва не пустили под откос поезд

Происшествия 04.12.2018 11:56
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04.12.2018 11:56


Сотрудниками Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте  на ст. Котлубань были  задержаны двое граждан, совершивших  кражу имущества, принадлежащего Волгодонской  дистанции пути Приволжской железной дороги.  Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ранее судимые местные жители демонтировали трубу пневмообдувки, предназначенную для перевода железнодорожных стрелок, разделили ее на шесть частей и перенесли похищенное в дом одного из подозреваемых. Здесь оно и было обнаружено. Задержанные причинили ущерб железной дороге почти на 3 тысячи рублей. Но самое главное, что нарушение в работе пневмообдувки могло привести к крушению состава. В отношении  похитителей следственным отделом  Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.

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