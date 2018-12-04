Виновник ДТП в Волгограде вымогал деньги с потерпевшего

Офицеры волгоградского СОБР совместно с полицейскими задержали подозреваемых в вымогательстве, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Росгвардии. В течение нескольких месяцев злоумышленники требовали с 40-летнего индивидуального предпринимателя в Кировском районе 100 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители. По версии следствия, в апреле текущего года один из них совершил дорожно-транспортное происшествие: на своем автомобиле он сбил потерпевшего, причинив ему телесные повреждения. Будучи виновником ДТП, подозреваемый дождался, когда мужчина пройдет лечение в больнице, после чего приехал к нему домой с требованием оплатить ремонт автомобиля. Получив отказ, подозреваемый привлек к противоправной деятельности своего знакомого. Вдвоем они периодически встречали свою жертву на улице и под угрозой применения физического насилия требовали передать им 100 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.