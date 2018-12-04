В Волгограде новобранцев и военную технику окропили святой водой

Общество 04.12.2018 11:56
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04.12.2018 11:56
Военнослужащим, вновь прибывшим в мотострелковое соединение Южного военного округа, дислоцированное в Волгоградской области, торжественно вручили оружие и военную технику. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ЮВО, за каждым экипажем и расчетом была закреплена штатная боевая техника, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», разведывательные химические машины РХМ-6. Также на плацу воинской части по традиции прошел ритуал вручения военнослужащим стрелкового оружия - автоматов, снайперских винтовок Драгунова, специального оружия и пулеметов. Финальным аккордом мероприятия стал обряд освящения и окропления святой водой военнослужащих, стрелкового оружия и военной техники.
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