Происшествия 04.12.2018 10:32
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04.12.2018 10:32
Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в городе Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, 87-летняя женщина жила одна. По предварительным данным, в день трагедии она затопила печку. Из-за неисправного дымохода загорелась межкомнатная перегородка, а жилище наполнилось угарным газом, что и стало причиной гибели пенсионерки. В региональном МЧС уточнили, что ЧП произошло на улице Калинина. Возгорание было ликвидировано за 20 минут, однако женщину спасти не удалось.
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