Здравоохранение

В Волгоградской области к концу года 907 человек заразились ВИЧ

Здравоохранение 04.12.2018 10:38
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04.12.2018 10:38


За девять месяцев 2018 года в Волгоградской области выявлено 907 человек, заразившихся вирусом иммунодефицита человека, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. За весь период наблюдения в области официально зарегистрировано более 14 тысяч инфицированных ВИЧ. Вплоть до 8 декабря, ответы на вопросы, касающиеся профилактики инфекции, можно получить, позвонив по телефонам «горячей линии». 
Фото http://oblzdrav.volgograd.ru

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