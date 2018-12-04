В Волгограде ревнивый супруг избил соперника бейсбольной битой

Происшествия 03.12.2018 17:45
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03.12.2018 17:45
Под стражу заключен житель Волгограда, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью любовнику жены. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Тракторозаводском райсуде, мужчина избил соперника бейсбольной битой. В результате пострадавший получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга средней степени тяжести, перелома свода черепа, ушиба мягких тканей головы.
По материалам дела, в конце ноября этого года супруга обвиняемого сообщила, что подает на развод в связи с началом новых отношений. Супруг решил просто поговорить с соперником, но в итоге избил его. После совершения преступления волгоградец выбросил бейсбольную биту в безлюдном месте. При попытке покинуть Волгоград его задержали сотрудники полиции.
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