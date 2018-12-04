Федеральные новости

Внука сталинградского маршала наградили за сбережение народа

Федеральные новости 03.12.2018 17:47
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03.12.2018 17:47

Внук легендарного сталинградца, дважды Героя Советского Союза, маршала Василия Чуйкова получил общественную награду «За патриотизм»: церемония прошла в Храме Христа Спасителя. Как говорится на официальном сайте общероссийского общественного движения «За сбережение народа», сообщает ИА «Высота 102», Николай Владимирович Чуйков это - человек, для которого сохранение исторической памяти стало делом всей жизни.
Академик, полковник в отставке, основатель Фонда маршала Василия Чуйкова, член «Фонда Памяти Полководцев Победы», председатель Международной Комиссии Российского Союза ветеранов, Фонда поддержки ветеранов войны и спорта, развития детско-юношеского спортивного движения, целью которого является реализация патриотических проектов, а также организация детских спортивных мероприятий, он является продолжателем дела прославленного маршала Василия Чуйкова. Награду вручил сопредседатель движения «За сбережение народа», легендарный борец, заслуженный мастер спорта СССР, Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, Герой Российской Федерации Александр Карелин. 
На церемонии присутствовали и вручали награды лауреатам председатель совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник главы государства Михаил Федотов, легендарный теле и радиоведущий народный артист СССР Игорь Кириллов, прославленный тренер и футболист, признанный одним из величайших игроков за всю историю советского и российского футбола, первый вице-президент РФС Никита Симонян, член правления всемирного фонда дикой природы России Николай Николаевич Дроздов. Среди награжденных – выдающийся врач, спортсмены и их тренеры, военные, доктора наук, режиссер, поэт и композитор и другие известные люди России. Вели программу легендарные дикторы Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова и Евгений Кочергин.

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